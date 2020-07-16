الشيخ قيس ‏الخزعلي: يجب بسط السيطرة على منافذ الاقليم وعدم الاقتصار على منافذ الوسط والجنوب

شدد الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الخميس، ضرورة بسط السيطرة على منافذ الاقليم وعدم الاقتصار على منافذ الوسط والجنوب.

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة على "تويتر"، "ندعم إجراءات الحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدودية، مع تأكيدنا على ضرورة بسط السيطرة على باقي المنافذ في إقليم كردستان وعدم إقتصار الإجراءات على منافذ الوسط والجنوب".

واضاف "نرى الان ان تكون هنالك اولوية قصوى لملف الكهرباء والخدمات لانه يمس الناس وحياتهم اكثر من باقي الملفات".