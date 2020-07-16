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القبض على ثلاثة "دواعش" في نينوى أحدهم خبير تفخيخ


أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، إلقاء القبض على أحد خبراء التفخيخ في تنظيم "داعش" واثنين من معاونيه في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على ثلاثة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "أحدهم خبير تفخيخ وتصفيح العجلات والمكنى أبو عائشة والذي عمل بما يسمى هيئة التطوير والتصنيع العسكري فيما عمل الإرهابيان الآخران في ما يسمى الشرطة اللا إسلامية والإدارة العامة تحت كنى عروة وابو الوليد حيث تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".

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