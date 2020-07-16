انطلاق عملية عسكرية لتعقب داعش في” زور المقدادية” بديالى

أعلن القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الخميس، عن انطلاق عملية عسكرية لتعقب ومطاردة داعش في زور المقدادية شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في تصريح صحفي ان” تشكيلات من لواء نداء ديالى ولواء 24 في الحشد الشعبي انطلقت في عملية واسعة لتعقب ومطاردة تنظيم داعش الارهابي في زور المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة)”.

واضاف التميمي،ان” العملية والتي تجري من محاور عدة تاتي لانهاء فلول داعش الارهابي وانهاء مضافاته مؤكدا بان العملية تاتي بناءا على رصد استخباري”.

وتعد زور المقدادية من المناطق الساخنة في ديالى بسبب نشاط داعش الارهابي وهي تتميز بكونها معقدة جدا من ناحية التضاريس.