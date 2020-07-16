معبر “جريشان” يحرج الكاظمي ويضع حملته بشأن المنافذ على المحك

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الخميس ، الحكومة المركزية بالإسراع في إغلاق معبر جريشان الحدودي مع الكويت بسبب سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية عليه بشكل كامل واتخاذه معبرا لدخول الأسلحة قادمة من الكويت.

وقال الزيادي في تصريح صحفي إن “الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ من معبر جريشان بصورة يومية لتوشيع انشتطها العسكرية وزيادة المخزون المتمثلة بتقوية الجيش الأمريكي”.

وأضاف، أن “هذه ليست المرة الأولى التي نطالب فيها ببسط سيطرة الدولة على منفذ جريشان فقد سبق وأن طالبت اللجنة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بفرض هيبة الدولة على المنفذ أسوة بالمنافذ الحدودية الأخرى”.

ولفت الزيادي إلى أن “المنفذ خارج نطاق سيطرة الدولة العراقية و يمثل اهمية كبيرة لقوات التحالف الدولي لتمويل قواتها في العراق بالأسلحة والذخيرة المتطورة قادمة من الكويت”.