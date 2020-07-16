وكالة الاستخبارات تعلن القبض على تسعة إرهابيين في محافظة نينوى

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، القبض على تسعة إرهابيين في محافظة نينوى.

وقالت الوكالة، في بيان، انه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية ولتجفيف منابع الإرهاب، القت مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على (٩) إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”.

واضافت، انه “من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا باشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية وقتل وتهجير وفرض اتاوات على المواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك”، مشيرةً، الى “تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل”.