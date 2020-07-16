الصحة: وصول كميات كبيرة من علاج الاكتيمرا

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، وصول كميات كبيرة من علاج "الاكتيمرا" وتوزيعها على دوائر صحة بغداد والمحافظات من أجل صرفها للمصابين بفايروس كورونا.

وقالت الوزارة، إنه "تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي وتوصية اللجان الاستشارية أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن وصول كميات كبيرة من علاج الاكتيمرا من مناشئ عالمية رصينة".

وأضافت الوزارة في بيان أنه "تم توزيع الكميات على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لغرض صرفها للمرضى المصابين بفايروس كورونا وحسب توصية الفريق الطبي المختص لكل حالة مصابة".