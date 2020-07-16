وزير المالية يحدد نسبة "الفضائيين" ومزدوجي الرواتب بين الموظفين

قال وزير المالية علي علاوي، الخميس، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى السعودية الاثنين المقبل ستشهد توقيع اتفاقيات وصفها بـ"المهمة"، في حين كشف أن أكثر من 10% من الموظفين "فضائيون" ومزدوجو رواتب.

وذكر علاوي في تصريح لقناة "الحدث" السعودية ، أنه "سيتم افتتاح المنافذ مع السعودية قريبا للتبادل التجاري"، مشيراً إلى أنه "سيتم توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة الكاظمي للسعودية الاثنين".

وفي سياق منفصل، أضاف علاوي أنه "لا يمكن تحميل حكومة الكاظمي ما يمر به العراق من مشاكل مالية"، ماضياً إلى القول إن الحكومة "نحارب الفساد بكل قوة في كافة مؤسسات الدولة".

وتابع علاوي، أن "أكثر من 10% من الموظفين فضائيون ومزدوجو رواتب"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "الوضع الاقتصادي سيء ونعمل على تقويته خلال موارد غير نفطية".