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وزير الخارجية الفرنسي يصل بغداد في ثاني زيارة خلال أقل من عام


وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد.

وقال مصدر مطلع  إن "لودريان وصل صباح اليوم إلى العاصمة بغداد"، مبيناً أنه "من المقرر أن يلتقي لودريان بالرئاسات الثلاث ونظيره العراقي لبحث جملة من الملفات".

جدير بالذكر أن لودريان زار العراق، في منتصف شهر تشرين الأول من العام الماضي، والتقى برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ووزير الخارجية السابق محمد علي الحكيم.

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