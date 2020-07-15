الباحث السياسي نجاح محمد علي : الكاظمي هو المتهم الاول باغتيال “الهاشمي”

بين الباحث بالشأن السياسي نجاح محمد علي، الاربعاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعد المتهم الاول باغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي، لافتا الى ان عملية الاغتيال تعد جزء من سلسلة مطالب اميركية للكاظمي.

وقال محمد علي في تصريح متلفز ان “أمريكا تحدد بقاء رئيس الوزراء من عدمه منذ عهد ابراهيم الجعفري”.

واضاف ان “اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي يعد جزء من سلسلة مطالب أمريكية للكاظمي”، لافتا الى ان “الكاظمي هو المتهم الأول بإغتيال الهاشمي”. وبين ان “كاميرات المراقبة ببغداد عطلت قبل ساعتين من عملية الاغتيال”.

وذكر محمد علي ان “الكاظمي اخترق التظاهرات وكان أحد المحرضين في عهد عبد المهدي، حيث كان جهاز المخابرات جزءاً من التظاهرات في عهد الحكومة السابقة”.