الفتح يطالب الكاظمي بفرض هيبة الدولة على منافذ كردستان أولا

طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفرض هيبة الدولة على منافذ إقليم كردستان أولا.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن “الكاظمي عليه إن يتوجه نحو كردستان لفرض هيبة الدولة على منافذها التي تعمل بصورة غير رسمية وحصر تصدير النفط بشركة سومو الوطنية”، لافتا إلى إن “منافذ الوسط والجنوب هي تحت إدارة الدولة”.

وأضاف أن “تحالف الفتح والكتل السياسية الأخرى ستدعم توجه الكاظمي بفرض هيبة الدولة على المنافذ شريطة عدم استثناء الإقليم من هذه الخطوات”، داعيا “الكاظمي بفرض هيبة الدولة على منافذ إقليم كردستان أولا”.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وصل، اليوم الأربعاء، الى منفذ سفوان الحدودي بعد زيارته الى محافظة البصرة.