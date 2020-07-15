العبودي: لدينا تحفظ على بعض تحركات الكاظمي وملف اغتيال المهندس وسليماني يجب ان لايغلق

اكد الناطق الرسمي بإسم كتلة صادقون النيابية نعيم العبودي، الاربعاء، ان هناك تحفظ على بعض تحركات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لافتا الى ان ملف اغتيال المهندس وسليماني يجب ان لايغلق.

وقال العبودي في تصريح متلفز ان “الكتل السياسية أعطت تسهيلات للكاظمي من أجل ثلاث مهام ابرزها اخراج الاحتلال الامريكي واجراء الانتخابات المبكرة”،

مشيرا ان “هناك بعض التحفظات على تحركات واجراءات الكاظمي منها ان الكتلة تتحفظ على تعيين عبد الوهاب الساعدي وخصوصا ان عملية الدورة كانت خطأ ستراتيجي ارتكبه الكاظمي دون اي دراسة”.

واضاف انه “لا داع لوجود القوات الأميركية في العراق ولن نقبل بأي تبرير حكومي ببقاء جندي امريكي ونفضل الموت على العيش بذل بوجود القوات الأميركية”، محذرا الحكومة من من أي تسويف بملف الوجود الاميركي غير الشرعي على ارض العراق”.