النزاهة النيابية توصي بضرورة شمول الوزارات بالتحقيق عن الأموال المهدورة

اوصت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، بضرورة شمول الوزارات بالتحقيق عن الأموال المهدورة.

وقالت اللجنة بحسب وكالة الانباء العراقية، "اوصينا بضرورة شمول الوزارات بالتحقيق عن الأموال المهدورة وهدف اللجان التحقيقية هو البحث عن أموال الوزارات المنهوبة ومصيرها وأسباب ضياعها".

وأضافت أن "الوزارات كانت مقسمة طوال السنوات المنصرمة"، مشيرة الى أن "الأمور بدأت تتضح حاليا في ظل وجود وزراء مستقلين ورغبة في المحاسبة".