القبض على ارهابي شارك بجريمة سبايكر في ذي قار

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الأربعاء، عن إلقاء القبض على إرهابي شارك بجريمة سبايكر.

وذكرت القيادة في بيان ، ان "سيطرة الناصرية (أم عنيج سابقا) قامت بالقبض على المتهم (ي.ت.م) يسكن صلاح الدين وهو يقود عجلة نوع تريلة مارسيدس ابيض اللون والمطلوب وفق قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن" الارهابي مطلوب بتهم هروبه من سجن تسفيرات صلاح الدين واشتراكه بجريمة سبايكر، ومطلوب وفق المادة 4 إرهاب الى مكافحة إرهاب صلاح الدين" مشيرة الى "تسليمه إلى مكافحة ارهاب ذي قار".