العراق يعلن عن الموقف الوبائي اليومي لليوم الاربعاء

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.
وقالت الوزارة في بيان انه "تم فحص (15185) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (728737)".
و سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (1839) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 256
بغداد / الكرخ 227
مدينة الطب 2
النجف الأشرف 196
السليمانية 21
أربيل 41
دهوك 18
كربلاء 153
كركوك 78
ديالى 93
البصرة 219
ميسان 86
بابل 69
الديوانية 87
ذي قار 250
الأنبار 15
نينوى 16
صلاح الدين 12
والأصابات الجديدة لهذا اليوم: 2110 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 298
بغداد الكرخ 134
مدينة الطب 64
النجف 123
السليمانية 131
أربيل 40
دهوك 10
كربلاء 122
كركوك 158
ديالى 74
واسط 187
البصرة 165
ميسان 72
بابل 174
الديوانية 68
ذي قار 191
الأنبار 11
المثنى 46
صلاح الدين 42
والوفيات 87 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 17
بغداد الكرخ 7
مدينة الطب 1
النجف 5
السليمانية 11
أربيل 1
كربلاء 3
كركوك 6
ديالى 1
واسط 2
البصرة 10
ميسان 3
بابل 6
الديوانية 1
ذي قار 9
المثنى 4
مجموع الشفاء : 52621
مجموع الأصابات :83867
الراقدين الكلي: 27814
الراقدين في العناية المركزة: 374
مجموع الوفيات: 3432
https://telegram.me/buratha