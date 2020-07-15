العراق يعلن عن الموقف الوبائي اليومي لليوم الاربعاء

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان انه "تم فحص (15185) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (728737)".

و سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (1839) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 256

بغداد / الكرخ 227

مدينة الطب 2

النجف الأشرف 196

السليمانية 21

أربيل 41

دهوك 18

كربلاء 153

كركوك 78

ديالى 93

البصرة 219

ميسان 86

بابل 69

الديوانية 87

ذي قار 250

الأنبار 15

نينوى 16

صلاح الدين 12

والأصابات الجديدة لهذا اليوم: 2110 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 298

بغداد الكرخ 134

مدينة الطب 64

النجف 123

السليمانية 131

أربيل 40

دهوك 10

كربلاء 122

كركوك 158

ديالى 74

واسط 187

البصرة 165

ميسان 72

بابل 174

الديوانية 68

ذي قار 191

الأنبار 11

المثنى 46

صلاح الدين 42

والوفيات 87 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 17

بغداد الكرخ 7

مدينة الطب 1

النجف 5

السليمانية 11

أربيل 1

كربلاء 3

كركوك 6

ديالى 1

واسط 2

البصرة 10

ميسان 3

بابل 6

الديوانية 1

ذي قار 9

المثنى 4

مجموع الشفاء : 52621

مجموع الأصابات :83867

الراقدين الكلي: 27814

الراقدين في العناية المركزة: 374

مجموع الوفيات: 3432