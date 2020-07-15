رئاسة البرلمان تفاتح الإدعاء العام بشأن عقود الكهرباء

أعلن رئيس اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق بعقود وزارة الكهرباء نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأربعاء، مفاتحة الادعاء العام بشأن عقود وزارة الكهرباء منذ سقوط النظام البائد ولغاية الآن.

قال الكعبي خلال مؤتمر صحفي إن “اللجنة المشكلة بموجب الأمر النيابي ٦٢ من قبل رئيس مجلس النواب بالتعاون مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيكون هناك لقاء مع ممثل الادعاء العام بعد موافقة رئيس السلطة القضائية”.

وبين، أن “اللجنة التحقيقية ستلتقي وزير الكهرباء داخل الوزارة لوجود أموال طائلة هدرت في هذا القطاع دون جدوى لا يزال المواطن يعاني منذ قرابة ١٧ عاماً”.

ووجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في 12 تموز الجاري، بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء.