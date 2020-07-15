القوات الامنية تفرق تظاهرة غاضبة حول الخدمات قرب مقر اقامة الكاظمي في البصرة

قامت القوات الأمنية، الأربعاء، بفك الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي انطلقت اليوم قرب مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البصرة.

وقال مصدر صحفي إن القوات الأمنية قامت بفك الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت اليوم قرب فندق الشيراتون الذي اتخذه كاظمي مقرا لإقامته في البصرة.

وأضاف أن الاحتجاجات انطلقت لايصال معاناة محافظة البصرة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي امتنع عن لقاء نواب المحافظة والمواطنين لسماع مطالبهم ومعاناتهم.

وكانت تظاهرات غاضبة انطلقت صباح اليوم في البصرة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي احتجاجا على تردي الخدمات وتراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.