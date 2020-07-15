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النائب احمد الكناني يكشف صفقات فساد احدى شركات الاتصالات


كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية احمد الكناني عن صفقات وملفات فساد احدى شركات الاتصالات العاملة في العراق، محذرا من اختراق “السيرفر” العراقي الخاص بتلك الشركات.

وقال الكناني في تصريح متلفز ان “التجديد الحكومي لرخص شركات الاتصال امر مرفوض نيابيا، حيث ان ذلك التجديد يعني ان كل الهواتف معرضة للتجسس وبالتالي فأن سيادة العراق معرضة للخطر”.

واضاف ان “السيرفر الرئيسي للعراق سيكون سهل الاختراق، و يجب اعلان مناقصات جديدة لشركات اتصالات جديدة وبشروط العراق”.

وبين ان “وزير المالية السابق خفض ديون شركة زين بنسبة 50%، حيث ان ديونها مستقطعة من المواطن العراقي”، لافتا الى ان “مالك شركة زين يستخدم (نسابته) مع مسؤول كبير لتخفيض ديونه”.

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