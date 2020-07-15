التربية تنفي وجود قرار باحتساب المعدل التراكمي لطلبة الإعدادية وتحذر من "ضعاف النفوس"

نفت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، وجود قرار باحتساب المعدل التراكمي لطلبة المرحلة الإعدادية، داعيةً إلى عدم تصديق إشاعات يطلقها "ضعاف نفوس يبتغون إضعاف معنويات الطلبة".

وقال المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان إن "ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وجود قرار باحتساب المعدل التراكمي لطلبة المرحلة الإعدادية، غير صحيح"،

مبيناً أن "الموضوع تم حسمهُ في وقتٍ سابق من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات، مع تحديد الـ8 من آب المقبل موعداً لامتحانات السادس الاعدادي بكافة فروعه".

ودعت الوزارة، الطلبة إلى "استثمار الفرصة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى نسب النجاح، واعتماد الأخبار والقرارات الرسمية من المواقع الرسمية التابعة لها، وعدم تصديق الإشاعات المغرضة التي يقف وراءها ضعاف النفوس من خارج العملية التعليمية وممن يبتغون إرباك العملية التعليمية في البلاد، وإضعاف معنويات الطلبة اتجاه اداء الامتحانات الوزارية".