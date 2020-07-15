القوات الامنية تعتقل سبعة ارهابيين شرقي صلاح الدين

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن القاء القبض على سبعة اشخاص مطلوبين بتهمة الارهاب شرقي صلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على 7 إرهابيين بمناطق متفرقة من قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

واضافت "بعد التحقيق الأولي معهم اعترفوا بقيامهم بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية أيام سيطرة عصابات داعش على بعض المناطق هناك"، مؤكدا انه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية