تكليف الحسيني بمهام الناطق الاعلامي والدفاع الجوي في محور الحشد الشعبي بديالى

اعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى المنحل صادق الحسيني، الاربعاء، عن تكليفه بمهام الناطق الاعلامي والدفاع الجوي في محور الحشد الشعبي في محور ديالى.

وقال الحسيني في حديث صحفي ،انه” كلف من قبل قيادة محور ديالى للحشد الشعبي بمهام الناطق الاعلامي للمحور وادارة الدفاع الجوي مؤكدا بانه الخدمة في صفوف الحشد شرف كبير من اجل خدمة العراق واهله”.

واضاف الحسيني وهو رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى المنحل ،ان” محور ديالى للحشد الشعبي يعد من خطوط المهمة في معركتنا ضد الارهاب واعطى دماء غزيرة خلال السنوات الـ6 الماضية في مواجهة الارهاب والتصدي لها وتامين مناطق واسعة في المحافظة”.

وشغل الحسيني مهام رئاسة اللجنة الامنية في مجلس ديالى المنحل لاكثر من 5 سنوات.