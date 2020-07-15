النائب : التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر مازالت جارية

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي الأربعاء , ان التحقيقات بشان عملية المطار التي أدت الى استشهاد قادة النصر ورفاقهم مازالت جارية لمعرفة المعلومات بشأن تورط جهات داخلية ,

مشيرا الى ان التحقيق بهذه الحادثة يتطلب الحصول على معلومات من خارج البلاد لكونها عملية أمريكية انطلقت من سوريا ونفذت في بغداد.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي , ان ” التحقيق بملف حادثة المطار التي راح ضحيتها اثنان من قادة النصر وعدد من مرافقيهم ليست بالسهلة لكونها تحتاج الى جمع معلومات كبيرة داخلية وخارجية لكونها خططت في واشنطن ونفذت مابين سوريا والعراق , فضلا عن كتمان اللجنة في عملها الأمني والاستخباري ” .

وأضاف ان “اللجنة تعمل بشكل جاد وعلى اعلى المستويات ومازالت جارية , خاصة انها تحقق عن صحة تورط جهات داخلية في تنفيذ العملية من حيث منحها للامريكان معلومات عن مسار موكب قادة النصر , فضلا عن الحصول اكثر من الجهات التي تعاونت مع الامريكان داخل سوريا ” .