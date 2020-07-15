النزاهة: ضبط متهمين بالتجاوز على عقار بقيمة 5 مليارات دينار في كركوك

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، ضبط خمسة متهمين بالتجاوز على عقار عائد للدولة قيمته (5) مليارات دينار في محافظة كركوك.

وقالت الدائرة في بيان إن "فريق عمل مؤلف من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك، تمكن من ضبط (5) متهمين بالتجاوز على عقار متميز واقع في مركز المحافظة تبلغ مساحته (6) دوانم بقيمة(5) مليارات دينار"،

موضحة أن "العملية تمت بعد تلقي معلومات حول قيام عدد من الأشخاص بالتجاوز على العقار العائد ل‍وزارة المالية بتواطؤ من بعض الجهات المعنية بإزالة التجاوز".

وأضافت، أنه "بعد التدقيق والتحري في أوليات العقار تبين أنه مخصص لإنشاء مدرسة، بيد أن المتهمين أقدموا على التجاوز عليه بوضع أسس ودعامات بناء، لتشييد جامع ومحلات تجارية خلافا للقانون، حيث تم ضبط المتهمين أثناء قيامهم بعملية البناء، مستغلين إجراءات حظر التجوال المفروض؛ بسبب جائحة كورونا".

وأشارت الدائرة، إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية وعرضه رفقة المضبوطين أمام أنظار قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في كركوك؛ الذي قرر توقيفهم وفق أحكام القرار (154) لسنة 2001".