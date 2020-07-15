الأزمة النيابية: سنقف ضد تمديد قرار غلق العيادات

أكدت حلية الأزمة النيابية، الأربعاء، أنها ستقف بالضد من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بتمديد قرار غلق العيادات الطبية.

وقال عضو الخلية النائب عباس عليوي في تصريح صحفي إن “قرار غلق العيادات الطبية لا فائدة منه وهنالك الكثير من المواطنين يخشون زيارة المستشفى لتخوفهم من الإصابة بفيروس كورونا”، لافتا إلى إن “لجنة الصحة والسلامة لن تمدد قرار غلق العيادات الطبية”.

وأضاف أن “خلية الأزمة النيابية ستقف بالضد من تمديد قرار غلق العيادات ولن تسمح للجنة العليا بذلك”، مبينا أن “الكثير من الشكاوى وصلت لمجلس النواب من أصحاب الإمراض المزمنة يطالبوا من خلالها بفتح العيادات الطبية”.

و وصفت خلية الأزمة النيابية، الأربعاء الماضي ، بعض أعضاء لجنة العليا للصحة والسلامة بغير المهنيين، فيما بينت أن القرارات الأخيرة اتخذت بشكل متخبط.