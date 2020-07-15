خبير امني يحذر من زحف كردي باتجاه ديالى بحجة محاربة داعش الارهابي

حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، من زحف لقوات البيشمركة باتجاه مناطق ديالى بحجة مشاركة القوات الامنية في عملياتها ضد عناصر داعش الارهابي، لافتا الى ان داعش الارهابي سيعود الى المناطق المطهرة في حال مسكها من قبل حرس الاقليم.

وقال الساعدي في تصريح صحفي ان “قيادات بارزة لداعش موجودة في سجون الاقليم بحسب تصريحات عدد من الشخصيات السياسية، وبالتالي فأن كردستان قد تستخدمهم لاعادة نشاط داعش في بعض مناطق ديالى التي شهدت عمليات نوعية”.

واضاف ان “مشاركة قوات حرس الاقليم في العمليات الامنية قد يحمل في طياته مخطط للسيطرة على بعض مناطق ديالى تمهيدا لجعلها مناطق متنازع عليها في المستقبل القريب”.

وبين ان “المناطق الساخنة في ديالى ينبغي ان تمسك امنيا من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي لضمان عدم عودة الارهاب”، محذرا في الوقت ذاته “من مخططات كردية للزحف باتجاه مناطق ديالى لفرض السيطرة عليها بحجة محاربة داعش الارهابي