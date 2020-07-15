النائب محمد البلداوي : القضاء وجه استفسارات للجهات الأمنية بشأن اغتيال “القادة الشهداء”

اكد النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي , الأربعاء , ان مجلس القضاء ارسل كتب الى الأجهزة الأمنية للإجابة على استفسارات القضاء بشأن حادثة اغتيال قادة النصر ومرافقيهم ثم اعقبتها كتب تأكيد أخرى، مبينا أن تلك الأجهزة لم ترسل الأجوبة لغاية الان.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان ” مجلس القضاء الأعلى بعث لكل جهاز امني كتاب متضمن عدة أسئلة واستفسارات تتعلق بمسار التحقيق بشان عملية اغتيال قادة النصر ومرافقيهم من قبل الامريكان الا ان تلك الأجهزة لم تجب على تلك الأسئلة والاستفسارات ” .

وأضاف ان ” المجلس وبعد تأخر الأجوبة ارسل مرة أخرى كتب تأكيد أخرى ومضت عليها مدة ولم يصل لحد الان أي جواب لغاية الان”.

وأشار البلداوي إلى أن “مجلس القضاء عد بان الأجهزة الأمنية كان لديها قصور وهي من تتحمل الجزء الكبير عن مسؤوليتها اتجاه العملية الامريكية الغادرة ” .