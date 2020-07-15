بعد الهالة الاعلامية الكاذبة .... المستشفى الذي افتتحه الكاظمي في كربلاء لم يكتمل بعد ويحتاج الى اسابيع طويلة

بعد ان طبلت الماكنة الاعلامية والجيوش الالكترونية التابعة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول المستشفى التركي في كربلاء الذي قام بافتتاحه يوم امس في محافظة كربلاء ولكن اتضحت الحقيقة ان الاعمال في المستشفى لم تكتمل بعد وان ما قام به الكاظمي لا يعدو سوى استعراض اعلامي

ولكي تخرج دائرة صحة كربلاء من الحرج والمسائلة المستقبلية فقد اعلنت اليوم ان استلام المستشفى التركي سيطول عدة اسابيع ، فيما بينت أن ادخالها الخدمة سيكون على شكل مراحل.

وقال المتحدث باسم دائرة الصحة عدي السلامي في تصريح صحفي إن “مستشفى الامام الحسن المجتبى عليه السلام التي افتتحها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم امس هو افتتاح للانجاز النهائي تمهيدا لاستلامها من قبل الدائرة والذي من الممكن ان يستمر لعدة اسابيع”.

واضاف السلامي ان “الدائرة ستبدأ باستلام المستشفى من اللجان الهندسية والفنية المختصة من الشركة التركية لانهاء جرد المتعلقات، ومعرفة صلاحيات العمل للشروع بادخالها الخدمة تدريجيا وعلى شكل مراحل”.

يذكر ان مسؤولين في كربلاء يؤكدون ان المستشفى لم يكتمل بشكل كامل بسبب شبهات فساد في عمل الشركة التي بدأت بالعمل منذ العام 2010، وافتتاحه يوم امس كان شأن اعلامي