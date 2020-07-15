الحشد يقتل “داعشيين” بكمين “نوعي” شمال شرق ديالى

أعلن عضو مجلس ديالى المنحل حقي الجبوري، الاربعاء، عن مقتل اثنين من ابرز عناصر تنظيم “ داعش” الاجرامي في كمين نوعي شمال شرق المحافظة.

وقال الجبوري في حديث صحفي ان” قوة من الحشد العشائري اشتبكت مع مفرزة داعشية مختبئة في بساتين شمال قضاء المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة) وتمكنت من قتل اثنين منهما”.

واضاف الجبوري،ان” العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة”.

وتنتشر قوات الحشد العشائري في العديد من قرى شمال قضاء المقدادية وهي تقوم بواجبات تمشيط وتنظيم كمائن على الأرض.