العمليات المشتركة تعلن إعداد خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، إعداد خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية، مؤكدة الاستمرار بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ مع دول الجوار.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم الجمركي وفرض الأمن وانفاذ القانون فيها، أعدت قيادة العمليات المشتركة خطة متكاملة لمسكهما بقوة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية".

وأضافت، أنه "تم تكليف قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنفذ صفوان مع دولة الكويت، فضلاً عن تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي وتعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وانفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع اي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف ورائها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة في بيانها، "الاستمرار بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار".