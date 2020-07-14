منبئ جوي: العراق والكويت سيكونان في فوهة التنور العالمي خلال هذه الأيام

أكد منبئ جوي عراقي، الثلاثاء، أن العراق والكويت سيكونان في "فوهة التنور" العالمي بدءاً من 17 الى 20 تموز الجاري.

وقال مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف في بيان إن "١٧ و ١٨ و ١٩ و٢٠ تموز الجاري العراق والكويت سيكونان في فوهة التنور العالمي من حر شديد".

وأضاف عبد اللطيف أن "من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في العراق (٥١ درجة مئوية - ٤٧ درجة مئوية)"، مشيراً الى أن "أعلى درجات الحرارة تكون جنوب وجنوب شرقي البلاد".