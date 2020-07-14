الكاظمي يصدر امراً ديوانياً بترقية يار الله والساعدي إلى رتبة فريق اول ركن

اصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، امرا ديوانيا بترقية رئيس جهاز مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي ورئيس اركان الجيش عبد الامير يار الله الى رتبة فريق اول ركن.

وقال سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي في بيان ، ان "الكاظمي اصدر امرا ديوانيا بترقية رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى رتبة فريق اول ركن".

واضاف البياتي ان "الكاظمي اصدر ايضا امرا ديوانيا بترقية رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله الى رتبة فريق اول ركن".

واوضح انه "تمت ترقية العميد يحيى رسول الى رتبة لواء".