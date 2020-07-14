وزير الصحة: نسبة الشفاء بلغت 67 % من مجموع المصابين بكورونا

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، تحقيق أعلى نسبة شفاء في العراق للمصابين بفيروس كورونا بنسبة 67%.

وقال التميمي بحسب وكالة الأنباء العراقية إن "العراق يحقق اليوم أعلى نسبة شفاء وهي ٦٧ % من مجموع المصابين الكلي".

وشدد التميمي على "ضرورة التزام المواطنين ومساعدتهم للجهات الحكومية من الناحية الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا".

وأشار إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد إفتتاح عدد من المشاريع الصحية في محافظات النجف وذي قار وميسان والبصرة"، لافتا إلى أن "هذه المشاريع تمثل إضافة نوعية للخدمات الطبية في العراق".

وأكد التميمي أن "مناطق في العاصمة بغداد ستشهد افتتاح عدد من المستشفيات كجزء من توجه الحكومة واهتمام رئيس الوزراء بالنهوض بالقطاع الصحي".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3784 حالة شفاء من فيروس كورونا، و2022 اصابة بالفايروس.