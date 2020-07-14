عمليات بغداد تقتل ارهابيا هو الثالث في اسبوع شمال بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، قتل ارهابي وجرح اخر بكمين محكم شمال العاصمة.

وقالت القيادة في بيان انه “استمرارا للعمل التعرضي الذي تقوم به القطعات العسكرية ومتابعة المجاميع الارهابية ووفق معلومات استخباراتية تم نصب كمين محكم من قبل الفرقة السادسة لواء 59 وابطال الحشد العشائري وقتل ارهابي فجر اليوم هو الثالث خلال هذا الاسبوع بالاضافة الى جرح ارهابي اخر”.

واضافت القيادة ان “الارهابين الثلاثة الذين تم قتلهم هذا الاسبوع منهم امري مفارز ومن كانوا يهاجمون القطعات العسكرية ويستهدفون المواطنين الابرياء في مناطق شمال بغداد لاسيما في الطارمية”.