كربلاء.. 9 قتلى وجرحى بينهم عناصر أمنية بشجار عشائري في الهندية

أفاد قائممقام قضاء الهندية في كربلاء، الثلاثاء، بمقتل واصابة 9 أشخاص بينهم عناصر من القوات الأمنية جراء لمشاجرة عشائرية.

وقال القائممقام منتظر الشافعي في حديث صحفي إن “مشاجرة عشائرية بالأسلحة النارية حدثت بين عشيرة آل عگيلي وعشيرة آل علگم في أطراف القضاء”، مبينا ان “القوات الامنية تطوق المنطقة الان للقبض على المشتركين بالمشاجرة.”

وأضاف، أن “حصيلة الضحايا قتيلان أحدهما مستطرق والاخر من طرفي النزاع، وسبعة مصابين بينهم ٢ من القوات الامنية، فيما تم القبض على سبعة أشخاص مشتركين وايداعهم السجن”.