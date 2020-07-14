النائب حامد الموسوي : الكاظمي تعرض للضغط بشأن قرار تمديد رخصة شركات الاتصال

كشف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي الثلاثاء، عن تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للضغط بقرار تمديد رخصة شركات الاتصال.

وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “تمديد رخصة شركات الاتصال أمر غير مبرر وكان من المفترض إن يمدد لهم لشهر واحد فقط إلى حين إطلاق الشبكة الوطنية”، لافتا إلى إن “الكاظمي تعرض للضغط من قبل جهات سياسية وخضع لها من خلال تمديد رخصة شركات الاتصال”.

وأضاف أن “الكاظمي كان عليه أن يعرض مقترح تمديد رخصة تلك الشركات للجان البرلمانية المختصة”، مبينا أن “القرار مفاجئ وواجه رفضا نيابيا واسعا”، مبينا أن “أكثر من 100 نائب وقعوا على وثيقة ترفض تمرير هذا القرار”.

و عبرت لجنة العمل النيابية، السبت الماضي ، عن امتعاضها من قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد رخص شركات الاتصال لخمسة سنوات، فيما وصفت تقسيط الديون على تلك الشركات بالمكافأة على فشل الخدمة.