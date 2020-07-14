يزن مشعان الجبوري : الشهيد ابو مهدي المهندس سلم الكاظمي ورقة فيها اسماء ضباط مخابرات كانوا ينوون اغتياله

كشف السياسي العراقي يزن مشعان الجبوري، الثلاثاء، أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس سلم رئيس جهاز المخابرات رئيس الوزراء مصطفى لكاظمي ورقة فيها ضباط من المخابرات ينوون باغتياله ، مبينا ان المهندس كان يعلم بان اغتياله سيكون على يد الكاظمي.

وقال الجبوري، في حوار متلفز إن “الشهيد أبو مهدي المهندس كان مقتنعا ان الكاظمي سيكون مسؤولا عن اغتياله”، مشيرا إلى أن “الشهيد المهندس كان معترضا على تولي الكاظمي لرئاسة الوزراء”.

وأضاف أن “المهندس سلم للكاظمي ورقة فيها ضباط من المخابرات ينوون باغتياله”، لافتا إلى أن “الشهيد المهندس كان مقتنعا ان الكاظمي سيكون مسؤولا عن اغتياله”.

وأشار الجبوري، إلى أن “رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اقترح جلب شخص قريب من امريكا ومندفعا باتجاه ايران”.