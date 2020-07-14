نائب مخاطبا الكاظمي: كيف تعتدي على أهالي كربلاء وأنت في ضيافتهم؟

طالب النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان، الثلاثاء، بفتح تحقيق بشأن اعتداء حماية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صحفيين واعلاميين ونساء خلال زيارته إلى محافظة كربلاء.

وقال الشعلان في حديث صحفي إن “الاعلاميين وعملهم المهني محط احترامنا وتقديرنا ونرفض رفضا قاطعا اي تعامل يسيء اليهم ولعملهم”، معتبرا أن “منع الإعلاميين والإساءة لهم مخالفة دستورية في حين مناط برئيس الوزراء تطبيق الدستور والقوانين العراقية”.

وأضاف أنه “يفترض برئيس الوزراء استقبال المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ومعاناتهم وليس الاعتداء عليهم وهو في ضيافتهم”، مشيرا إلى أن “ما جرى في مدينة كربلاء المقدسة اثناء افتتاح المستشفى التركي لابد من فتح تحقيق بشأنه “.

وأفاد شهود عيان في محافظة كربلاء المقدسة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن حماية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعتدوا على مجموعة من النساء طلبن مقابلة الكاظمي بأخمس أسلحتهم.