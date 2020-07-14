قدم 15 شهيدا ومصابا.. الحشد الشعبي يعلن نتائج عمليات أبطال العراق المرحلة الرابعة

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، نتائج عمليات أبطال العراق – نصر السيادة المرحلة الرابعة للمدة من 11 الى 14 تموز 2020

وقال اعلام الحشد، في بيان إنه “تم تفتيش وتطهير شمال ديالى وصولا إلى حوض بحيرة حمرين والمناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، مبينا أن “ الحشد الشعبي شارك بأربعة محاور اساسية ومحور خامس اسناد”.

وأَضاف، أنه “تم تفتيش وتطهير بمساحة 5200 كم 2، تطهير وتأمين 80 قرية ومناطق واسعة من التلول والبساتين والمزارع، الوصول الى مواقع تحصن خلايا داعش وقتل 3 من عناصره، والعثور على 31 مضافة و 3 انفاق ، وتفجير 27 عبوة ناسفة”.

وأشار الى “ضبط 3 دراجات نارية و مواد لوجستية وطبية وكدس عتاد ، 20 صاروخ قاذفة ، 3 احزمة ناسفة، سلاح قنص ومنصة اطلاق للصواريخ ، 60 قنبلة هاون ،1 هاون 82 ملم، ومواد C4 متفجرة”.

ولفت الى أن “ الحشد الشعبي تضحيات غالية تمثلت بــ 5 شهداء و 10 جرحى إثر انفجار اكثر من عبوة وفي أكثر من محور “.