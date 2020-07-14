الدفاع النيابية: حكومة الكاظمي غير جادة في إخراج الاميركان وسنلزمها بتطبيق قرار البرلمان

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي، الثلاثاء، عدم جدية حكومة مصطفى الكاظمي في قرار البرلمان بشأن سحب القوات الاميركية من العراق، مبين ان الكاظمي لديه مصالح في ابقاء القوات الأميركية في العراق.

وقال عليوي في تصريح صحفي، إن “الحكومة لديها مصالح مع الجانب الأميركي وهي غير جادة في تطبيق قرار البرلمان بشان سحب القوات الأجنبية من العراق”.

وأضاف انه “على القوى السياسية التحشيد والضغط من اجل فرض الإرادة الشعبية والسياسية على الحكومة وطرد قوات الاحتلال الأميركي “.

وأشار عليوي الى ان “قرار البرلمان ملزم وقد تعهدت الحكومة بتطبيقه دون تاخير كون الجيش الأميركي قوة احتلال تورطت بقتل قيادات عراقية ولا يمكن السكوت عنها مطلقا”.