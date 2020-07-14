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النزاهة تضبط مسؤولاً في تقاعد الأنبار متلبساً بجريمة الرشوة


أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن تمكنها من تنفيذ عملية ضبطٍ لمسؤول في هيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع الفلوجة متلبساً بالرشوة.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت "بانتقال فريق من مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة إلى هيأة التقاعد الوطنية - فرع الفلوجة وتمكنه من ضبط مسؤول قسم إصدار الهويات في الدائرة متلبساً بجريمة الرشوة، وذلك بعد تلقي المكتب شكوى من أحد ذوي شهداء الإرهاب تتضمن طلب المتهم منه مبلغاً مالياً؛ لقاء إنجاز الهويَّة التقاعديَّة الخاصة به".

وأضافت إنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة معززة بالفديوات والصور، وعرضه بصحبة المتهم على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الأنبار الذي قرَّر توقيفه وفق أحكام المادَّة ( ٣٠٧) من قانون العقوبات العراقيِّ".

وفي سياق متصل، نفذت ملاكات المكتب عمليَّة ضبطٍ بحق متهمين اثنين في الدائرة ذاتها؛ لقيامهما بممارسة المهام الوظيفيَّة وممارسة أعمال التعقيب في الدائرة، على الرغم من إنهاء خدماتهم، وتم تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ بذلك وعرضه على السيد قاضي التحقيق الذي قرر توقيفهما وفق أحكام المادَّة ( ٣٣١) من قانون العقوبات.

يشار إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت في الخامس من شباط الماضي عن ضبط موظف في هيئة التقاعد الوطنية – فرع الأنبار؛ لقيامه بالتلاعب والتزوير في أضابير ضحايا الإرهاب.

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