الصحة: تجاوز الخريجين على حرم الوزارة سابقة خطيرة وموقف مرفوض جملة وتفصيلاً

اكدت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، ان تجاوز الخريجين على حرم الوزارة سابقة خطيرة وموقف مرفوض جملة وتفصيلاً.

وذكرت الوازرة في بيان أنه “في الوقت الذي يقاتل فيه ابطال الجيش الأبيض من اجل سلامة المواطن العراقي وتسعى الوزارة بجدية لمحاربة هذه الجائحة التي عصفت بالعالم، وعلى الرغم من كل الظروف الا انها ملتزمة بتقديم خدماتها المستمرة للمواطنين وتواصل مطالباتها لدعم ملاكاتها لنيل حقوقهم وتسعى بالمطالبة المستمرة بتخصيص الدرجات الوظيفية للخريجين الجدد من الملاكات الطبية والتمريضية والصحية والتقنية وكذلك خريجي كليات العلوم وتتابع باستمرار مع وزارة المالية حسم هذا الموضوع”.

وأضافت “نتيجةً لما يمر به بلدنا الحبيب من أزمةٍ اقتصادية في ظل ازمة جائحة كورونا وتأخر إقرار الموازنة تاخر تخصيص الدرجات لوزارتنا رغم حاجتنا الماسة لها وللأسف الشديد -ورغم ان هذا التأخر غير متعلق بوزارتنا- وبسابقة خطيرة توجهت مجموعة من الخريجين لتتجاوز على حرم وزارة الصحة والتجمع داخل مبنى الوزارة التي ستكون هي الخيمة التي تحتضنهم في المستقبل القريب”.

وبينت أن “هذا الموقف المرفوض جملة وتفصيلاً يجب ان يرفض من أبنائنا الخريجين وان تُثمن جهود الوزارة الجادة بالمطالبة بحقوقهم وتعيينهم حسب القانون”.

وتابعت “اننا ندعو القوات الأمنية للمحافظة على ممتلكات الوزارة وانهاء هذه الاعتصامات داخل الوزارة وبالطرق السلمية لفسح المجال لمنتسبي وزارة الصحة لمجابهة وباء كورونا”.

واكمل ان “التظاهر هو حق لكل عراقي الا ان اختيار الوقت والمكان وطريقة التظاهر لم تكن مناسبة و لا تليق بالمتظاهرين”.

واتمت ان “الوزارة تهيب بكافة الاخوة المتظاهرين تقدير الموقف الذي يمر به بلدنا الحبيب وأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يكونوا عونا لإخوانهم منتسبي الوزارة”.