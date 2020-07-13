الحشد الشعبي: توغلنا في 7 مناطق لم تصلها اي قوة منذ 10 سنوات في ديالى

اكد الحشد الشعبي، الاثنين، توغل الويته في 7 مناطق لم تصلها اي قوة امنية منذ 10 سنوات في ديالى.

وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث صحفي ،ان” 11 لواء قتالي في الحشد الشعبي بالاضافة الى 3 افواج شاركت في دعم عملية ابطال العراق العسكرية بنستختها الرابعة والتي استمرت 3 ايام متتالية في ديالى”.

واضاف الحسيني،ان” اكثر من 20 قاطع في ديالى شملتها العملية العسكرية بينها 7 مناطق لم تصلها اي قوة منذ 10 سنوات وتم ضبط مضافات واوكار كثيرة وتفكيك عبوات ناسفة بالاضافة الى ضبط مواد غذائية ولوجسيتية ودراجات نارية”.

واشار الحسيني الى ان” الحشد الشعبي قام بعملية تمشيط هي الاكبر من نوعها خلال 2020 في ديالى وتصل الى مئات الكليومترات مؤكدا بان العملية ستعقبها خطوات مهمة من مسك الارض واعادة الانتشار لمنع عودة فلول داعش الارهابي الى المناطق التي شملتها العملية العسكرية”.

وشهدت ديالى على مدار الايام 3 الماضية عملية واسعة النطاق لتعقب خلايا داعش الارهابي في مناطق متفرقة من ديالى.