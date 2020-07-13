النائب محمد البلداوي : تحركات نيابية للوقوف ضد قرار تمديد رخص شركات الاتصال

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الأحد، عن وجود خطوات نيابية ستتخذ نحو الحكومة للوقوف ضد قرار تمديد رخص شركات الاتصال.

وقال البلداوي إن “اللجان النيابية والكتل السياسية بأغلبيتها رافضة لقرار تمديد شركات الهاتف النقال كونها لم تقدم خدمات يستفاد منها المواطن طيلة الأعوام السابقة”،

لافتا إلى إن “قرار مجلس الوزراء فاجأ مجلس النواب بتمديد الرخص وبحوزة تلك الشركات ديون كبيرة ممكن الاستفادة منها في دعم الموازنة”.

وأضاف أن “جهات السياسية ومن ضمنهم رئيس الجمهورية برهم صالح تدخلوا بعمل شركات الاتصال”، مبينا أن “مجلس النواب سيتخذ خطوات نحو الحكومة للوقوف ضد قرار تمديد رخص شركات الاتصال”.

وعبرت لجنة العمل النيابية، أمس السبت ، عن امتعاضها من قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد رخص شركات الاتصال لخمسة سنوات، فيما وصفت تقسيط الديون على تلك الشركات بالمكافأة على فشل الخدمة.