وزير الكهرباء السابق للكاظمي: أسسنا فريق متابعة مهني قمتم بتفكيكه يوم تسليم الوزارة

رد وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، على تغريدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الإصلاحات في وزارة الكهرباء.

وقال الخطيب في تغريدة على “تويتر” إن “الوزارة السابقة هي نفسها الحالية ولم يخرج منها سوى الوزير ووزيركم الحالي مدير عام الدائرة الفنية المعنية ببرنامج الصيانة”.

وأضاف “أسسنا فريق متابعة وزاري مهني فقمتم بتفكيكه في يوم تسليم الوزارة، عملت الحكومة السابقة لعام واحد فقط، وليس ٤ سنوات، تبعتها ٦ أشهر تسيير أعمال منقوصة الصلاحيات”.