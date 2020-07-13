نائب: صالح والكاظمي يتحملان مسؤولية الحفاظ على السلم الأهلي وعدم قمع الحريات

حمل النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان ، رئيسي الجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي مسؤولية المحافظة على السلم الأهلي وعدم قمع الحريات ، محذرا من العودة بالبلد بالأنظمة الدكتاتورية .

وقال ذيبان في تصريح صحفي “إننا نحمل رئيس الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولية عدم حماية المتظاهرين السلمين”.

وأضاف أن “الاستماع لمطالب المتظاهرين وتأمين الحماية لهم حق كفله الدستور العراقي”، مبديا “استغرابه من قمع المتظاهرين وجر البلاد للعودة إلى زمن الدكتاتورية”.

مشيرا إلى أن كتلته “ترفض انتهاج سياسة القمع والترهيب وتكميم الأفواه وقمع الحريات”.