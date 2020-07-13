القبض على ممولين ماديا لـ "داعش"الارهابي في كركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين عن القاء القبض على ممولين ماديا لتنظيم "داعش"الارهابي في كركوك.

وقال بيان للوكالة إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".

واضافت أن "الارهابيين يعملان على تمويل التنظيم الإجرامي ماديا، واعترفا من خلال التحقيقات الأولية معهما أن الأموال التي يتم تمويل العصابات الإرهابية بها توزع على شكل رواتب للإرهابيين العاملين في ما يسمى مفارز قضاء الدبس ولاية كركوك، ليتم تدوين أقوالهما وإحالتهما للقضاء لإكمال أوراقهما التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".