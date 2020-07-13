الحشد الشعبي: ضبط مضافة ودار استراحة وزورقين لداعش في أطراف جلولاء

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، العثور على مضافة ودار استراحة وزورقين لتنظيم "داعش" في ناحية جلولاء شمال شرق ديالى.

وقال إعلام الحشد في بيان مقتضب إن "قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي عثرت، صباح اليوم، على مضافة ودار استراحة وزورقين ل‍داعش في الطبج على اطراف جلولاء شمال شرق ديالى".

جدير بالذكر أن القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي باشرت، اليوم الاثنين، باليوم الثالث من عمليات "أبطال العراق الرابعة" في ديالى.