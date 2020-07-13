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الصحة تعلن حصيلة الاصابات بكورونا اليوم


اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثنين، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان انه "تم فحص ( 15380) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 698012)".

وسجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2274) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 518

بغداد / الكرخ 283

مدينة الطب 10

النجف الأشرف 116

السليمانية 10

أربيل 68

دهوك 6

كربلاء 110

كركوك 60

ديالى 75

واسط 8

البصرة 149

ميسان 118

بابل 88

الديوانية 171

ذي قار 254

الأنبار 14

نينوى 26

صلاح الدين 190

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2229 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 374

بغداد الكرخ 337

مدينة الطب 64

النجف 132

السليمانية 159

أربيل 85

دهوك 10

كربلاء 103

كركوك 89

ديالى 85

واسط 55

البصرة 173

ميسان 20

بابل 159

الديوانية 111

ذي قار 199

الأنبار 16

المثنى 23

نينوى 22

صلاح الدين 13

- الوفيات 100 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 19

بغداد الكرخ 11

مدينة الطب 3

السليمانية 9

اربيل 5

كربلاء 5

كركوك 8

ديالى 1

واسط 1

البصرة 10

ميسان 5

بابل 8

الديوانية 7

ذي قار 6

نينوى 1

صلاح الدين 1

مجموع الشفاء : 46998

مجموع الأصابات : 79735

الراقدين الكلي: 29487

الراقدين في العناية المركزة: 412

 

مجموع الوفيات:3250

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