الفتح بشان الاعتداء على المتظاهرين: الناطق باسم القائد العام اعطى معلومات غير حقيقية

استغرب تحالف الفتح، الاثنين، من تصريحِ الناطقِ باسمِ القائد العام للقواتِ المسلحة حول الاعتداء على المتظاهرين، فيما اشار الى انه اعطى معلومات غير حقيقية.

وقال المتحدث باسم التحالف احمد الاسدي في بيان "تَفَاجَأْنا كما تفَاجَأ غالبيةُ الشعبِ العراقي من تصريحِ الناطقِ باسمِ القائد العام للقواتِ المسلحة حول الاعتداء على المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الدستورية يوم الأحد"، مبينا ان "الناطق الرسمي سوغ ذلك الاعتداء على المتظاهرين ومنعهم من دخول بغداد بحجة مخالفة شروط السلامة الصحية".

واضاف انه "لا يخفى عن الجميع برقية المركز الوطني للعمليات، الصادرة قبل وصولهم بيوم ، إذ توجه بمنع دخول المتظاهرين الى بغداد، مما يعني أن الناطق باسم القائد العام يعطي معلومات غير حقيقية ، وذلك يكشف عن نية مبيتة للاعتداء عليهم من جهة ، وخداع الرأي العام من جهة أخرى".

ودعا الاسدي القائد العام إلى "متابعة التصريحات الصادرة باسمه"، مطالبا اياه "بضرورة توجيه الأجهزة الأمنية المعنية باحترام الحقوق الدستورية للمواطنين وإجراء تحقيق فوري وشفاف بما جرى من اعتداء على المتظاهرين السلميين من ضحايا النظام البائد المطالبين بحقوقهم".