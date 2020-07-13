لؤي الخطيب: هنالك اكاذيب تنشر في مواقع التواصل وقنوات اعلامية مأجورة لتشويه سمعتنا

اعتبر وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، الاثنين، أن هنالك "اكاذيب" تنشر في مواقع التواصل وقنوات اعلامية مأجورة لتشويه سمعته.

وقال الخطيب في تغريدة له على "تويتر"، إنه "دأبت بعض منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الاعلامية المأجورة ومن خلفهم الجيوش الإلكترونية التابعة لجهات سياسية متضررة من فترة استيزارنا على نشر الأكاذيب وإلصاقها بصور شخصية قديمة لي ولأسرتي لتشويه سمعتنا".

وأضاف أن "هذه الأساليب الرخيصة مفضوحة وتدل على انعدام الأدلة حول ادعاءاتهم الكاذبة".