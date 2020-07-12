استشهاد مقاتل بالحشد الشعبي بانفجار عبوة داخل منزل مفخخ شمال المقدادية

استشهد مقاتل في اللواء العاشر في الحشد الشعبي، الاحد، بانفجار عبوة ناسفة داخل منزل مفخخ شمال المقدادية.
وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ، أن “عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل منزل مفخخ شمال قضاء المقدادية في ديالى انفجرت لدى محاولة الشهيد علي راضي إسماعيل تفكيكها، ما اسفر عن استشهاده فورا”.
و باشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الاحد، باليوم الثاني من عمليات أبطال العراق – نصر السيادة الرابعة في ديالى.
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